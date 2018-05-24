В Татарстане избиратели смогут голосовать по месту нахождения

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Депутаты Государственного Совета РТ внесли изменения в Избирательный кодекс республики. Законопроект «О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан и отдельные законодательные акты РТ» принят сегодня Госсоветом в целом.

Глава Комитета по госстроительству и местному самоуправлению Госсовета Альберт Хабибуллин напомнил, что проект закона во втором чтении был принят 25 апреля. Изменения в кодекс направлены на изменение процедуры голосования на выборах по месту фактического проживания и исключают голосование по открепительным удостоверениям на выборах Президента РТ и депутатов Госсовета республики. Голосование по месту нахождения на муниципальных выборах и местных референдумах не предусмотрено.

Парламентарий напомнил, что на выборах Президента России 18 марта была введена возможность голосования граждан по месту фактического нахождения. Субъектам Федерации дано право самостоятельно определять механизм голосования на выборах – использовать право голосовать по месту нахождения или же оставить процедуру голосования по открепительным, добавил он.

Вернувшись к процедуре второго чтения, депутаты поддержали поправку, согласно которой при проведении выборов наблюдатель может быть назначен Общественной палатой РТ. После обсуждения документ был принят парламентом в целом.