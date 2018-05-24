Все новости Татарстан Россия

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о мероприятиях Национального музея РТ и Музея ИЗО РТ в период ЧМ-2018

24 мая 2018, 16:55

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция, посвященная конкурсу для некоммерческих организаций
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о молодежной политике в XXI веке
В ИА «Татар-информ» расскажут об изменениях климата и о прогнозе погоды на ближайшие дни
В ИА «Татар-информ» расскажут об итогах зональных туров фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»
В ИА «Татар-информ» расскажут о защите прав потребителей

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Завтра, 25 мая, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная программам мероприятий Национального музея РТ и Государственного музея изобразительных искусств РТ в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

В мероприятии примут участие генеральный директор Национального музея Татарстана Гульчачак Назипова и директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter