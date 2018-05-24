(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). 58-летнего ранее судимого жителя Казани обвиняют в изнасиловании молодой девушки, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как удалось выяснить следствию, 29 апреля 58-летний житель Казани подкараулил 19-летнюю девушку в лесопосадке на улице Чуйкова, напал на нее и попытался надругаться, но его спугнули прохожие. Тогда злоумышленник помог жертве встать, прошел с ней несколько метров, снова повалил на землю и совершил действия сексуального характера.

После надругательства подозреваемый пригрозил девушке расправой, если она расскажет кому-то о случившемся, и скрылся.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления МВД России по Казани, в результате грамотно спланированных розыскных действий полицейским удалось выйти на след предполагаемого насильника. 58-летнего многократно судимого местного жителя задержали в Авиастроительном районе города.

Как сообщил агентству старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, свою вину рецидивист признал лишь частично.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». До вынесения приговора мужчина останется под стражей.