Путин призвал депутатов активнее работать по решению проблем россиян

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком призвал депутатов активнее работать по решению проблем граждан, сообщает пресс-служба партии.



По словам главы государства, нужно приложить все усилия в рамках работы по подготовке к выборам в Государственную Думу 2021 года. Турчак заявил о том, что уже определены дальнейшие шаги партии по обновлению. Одно из нововведений касается приема граждан: депутаты лично должны осуществлять их прием. В связи с этим введен запрет на передачу права приема граждан депутатами своим помощникам.



Обновления также коснутся «стандартов благополучия» относительно детских садов, школ и больниц. По словам парламентария, большое внимание будет уделено проблеме кадрового дефицита, в том числе в сфере здравоохранения.



Теме экологии уделят не меньшее внимание. В связи с этим будет запущен новый проект «Чистая страна», который включит мониторинг экологической ситуации, включая схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, принятой пока не во всех регионах. Секретарь Генсовета «Единой России» пообещал, что любая тема будет обсуждаться с населением, будет установлена обратная связь.



В сентябре в России пройдут выборы разного уровня в 42 регионах страны, затем партия начнет готовиться к проведению избирательной кампании в Госдуму 2021 года.