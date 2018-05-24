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Политика

Путин призвал депутатов активнее работать по решению проблем россиян

24 мая 2018, 14:44

По словам Андрея Турчака, обновления коснутся «стандартов благополучия» относительно детских садов, школ и больниц.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком призвал депутатов активнее работать по решению проблем граждан, сообщает пресс-служба партии.

По словам главы государства, нужно приложить все усилия в рамках работы по подготовке к выборам в Государственную Думу 2021 года. Турчак заявил о том, что уже определены дальнейшие шаги партии по обновлению. Одно из нововведений касается приема граждан: депутаты лично должны осуществлять их прием. В связи с этим введен запрет на передачу права приема граждан депутатами своим помощникам.

Обновления также коснутся «стандартов благополучия» относительно детских садов, школ и больниц. По словам парламентария, большое внимание будет уделено проблеме кадрового дефицита, в том числе в сфере здравоохранения.

Теме экологии уделят не меньшее внимание. В связи с этим будет запущен новый проект «Чистая страна», который включит мониторинг экологической ситуации, включая схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, принятой пока не во всех регионах. Секретарь Генсовета «Единой России» пообещал, что любая тема будет обсуждаться с населением, будет установлена обратная связь.

В сентябре в России пройдут выборы разного уровня в 42 регионах страны, затем партия начнет готовиться к проведению избирательной кампании в Госдуму 2021 года.


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