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Заключено соглашение о сотрудничестве Татарстана и Ташкентской области Узбекистана

24 мая 2018, 12:22 , Фото: president.tatarstan.ru

Заключено соглашение о сотрудничестве Татарстана и Ташкентской области Узбекистана Документ предполагает развитие связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня на полях XXII Петербургского международного экономического форума Президент Татарстана Рустам Минниханов и хоким Ташкентской области Узбекистана Гуломжон Ибрагимов подписали соглашение о сотрудничестве между регионами двух стран. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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Документ предполагает развитие международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

По словам Президента РТ, Татарстан придает большое значение развитию контактов с Узбекистаном в общем контексте российско-узбекистанских отношений. В прошлом году объем торгового оборота вырос почти на 80 процентов и достиг 92 млн долларов.

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При этом Рустам Минниханов отметил большой потенциал для дальнейшего развития отношений и выразил надежду на то, что подписанное соглашение поспособствует этой работе. 


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