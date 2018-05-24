Заключено соглашение о сотрудничестве Татарстана и Ташкентской области Узбекистана

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня на полях XXII Петербургского международного экономического форума Президент Татарстана Рустам Минниханов и хоким Ташкентской области Узбекистана Гуломжон Ибрагимов подписали соглашение о сотрудничестве между регионами двух стран. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Документ предполагает развитие международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

По словам Президента РТ, Татарстан придает большое значение развитию контактов с Узбекистаном в общем контексте российско-узбекистанских отношений. В прошлом году объем торгового оборота вырос почти на 80 процентов и достиг 92 млн долларов.

При этом Рустам Минниханов отметил большой потенциал для дальнейшего развития отношений и выразил надежду на то, что подписанное соглашение поспособствует этой работе.