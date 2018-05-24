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Подписан план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Татарстаном и Петербургом

24 мая 2018, 12:16 , Фото: president.tatarstan.ru

Подписан план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Татарстаном и Петербургом Подписи под документом поставили Президент РТ Рустам Минниханов и губернатор Санкт-Петербурге Георгий Полтавченко.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня на полях XXII Петербургского международного экономического форума Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Соглашения было подписано в 2016 году в ходе визита Полтавченко в Казань. Документ предусматривает совместную деятельность в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях.

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В ходе беседы губернатор Петербурга отметил динамичный характер развития отношений между двумя регионами. За 2016 год взаимный товарооборот превысил 30 млрд рублей, взаимодействие осуществляется в целом ряде отраслей. В частности, он упомянул нефтегазовую промышленность, производство различной техники и туристическую сферу.

Среди перспективных направлений сотрудничества Полтавченко назвал сферу медицины и фармацевтики. По его словам, Петербург заинтересован, чтобы Татарстан был потребителем производимой на местном фармацевтическом кластере продукции.

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Минниханов в ответ поздравил губернатора и всех петербуржцев с предстоящим 315-летием со дня основания города и отметил высокий уровень организации Петербургского международного экономического форума.

Стороны выразили готовность к дальнейшему наращиванию взаимной торговли и развитию совместных проектов.  


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