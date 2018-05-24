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ВМС Украины объяснили отказ части морпехов от смены беретов

24 мая 2018, 11:48

Большая часть отказавшихся морских пехотинцев уже уволена в запас.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Отказ части украинских морских пехотинцев от смены черных беретов на береты цвета морской волны во время церемонии в Николаеве с участием Президента Украины Петра Порошенко был вызван их личной позицией. Большинство отказников уже уволены в запас. Об этом заявил начальник пресс-центра украинских ВМС Олег Чалык, сообщает «Укринформ».

Собеседник агентства при этом подчеркнул, что «подавляющее большинство морпехов надело новые береты».

Ранее стало известно, что ряд военнослужащих 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты выступили против изменения цвета беретов. Появившись на церемонии с участием Президента Украины в беретах черного цвета, они публично выразили свой протест. 


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