(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Казанский полк Росгвардии принял новобранцев, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии РТ.
В Казанском специальном моторизованном полку Приволжского округа войск национальной гвардии РФ в торжественной обстановке приняли присягу будущие росгвардейцы.
Два месяца новобранцы проходили курс молодого бойца, где они осваивали строевую подготовку и грызли гранит военной науки.
Поздравить юных военнослужащих пришли родные и близкие. Многие из них не могли сдержать слез радости.
Теплые слова напутствия для принявших присягу прозвучали от представителей Управлени Росгвардии по РТ, органов внутренних дел республики, казанского исполкома и духовенства. Они поздравили новобранцев с присягой и пожелали им достойно нести звание российского военнослужащего.