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Казанский полк Росгвардии принял новобранцев

24 мая 2018, 12:27 , Фото: Управление Росгвардии по РТ

Казанский полк Росгвардии принял новобранцев Будущие молодые росгвардейцы в торжественной обстановке приняли военную присягу.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Казанский полк Росгвардии принял новобранцев, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии РТ.

В Казанском специальном моторизованном полку Приволжского округа войск национальной гвардии РФ в торжественной обстановке приняли присягу будущие росгвардейцы.

Два месяца новобранцы проходили курс молодого бойца, где они осваивали строевую подготовку и грызли гранит военной науки.

Поздравить юных военнослужащих пришли родные и близкие. Многие из них не могли сдержать слез радости.

Теплые слова напутствия для принявших присягу прозвучали от представителей Управлени Росгвардии по РТ, органов внутренних дел республики, казанского исполкома и духовенства. Они поздравили новобранцев с присягой и пожелали им достойно нести звание российского военнослужащего.


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