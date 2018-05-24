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Депутаты приняли бездефицитное исполнение бюджета Татарстана за 2017 год

24 мая 2018, 11:55 , Фото: http://tatarstan.ru

Депутаты приняли бездефицитное исполнение бюджета Татарстана за 2017 год Впервые за последние годы бюджет республики исполнен с превышением доходов над расходами, отметил Леонид Якунин.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 38-м заседании Государственного Совета Татарстана V созыва депутаты сразу в трех чтениях приняли законопроект об исполнении бюджета республики за 2017 год.

Доходы бюджета РТ за прошлый год составили почти 244,3 млрд рублей, расходы – около 231,1 млрд рублей. Бюджет исполнен с превышением доходов над расходами в размере 13,8 млрд рублей.

«Впервые за последние годы бюджет Татарстана исполнен с превышением доходов над расходами. Это позволило оплатить переходящие на 2018 год государственные контракты и продолжить реализацию программы дорожных работ», – рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

По его словам, в прошлом году на реализацию 30 государственных программ было направлено 98,7 процента всех расходов бюджета республики. «По объективным причинам не полностью освоены бюджетные средства по трем программам», – заметил он.

«По пяти разделам классификации расходов утвержденные показатели перевыполнены. По остальным, кроме разделов общегосударственных вопросов, исполнение составило от 97 до 99,9 процента», – добавил докладчик.

Он подчеркнул, что экономический рост при всех рисках прошлого года позволил увеличить налоговые, неналоговые и другие поступления по сравнению с 2016-м на 24 млрд рублей.

«Исполнение бюджета Татарстана за 2017 год по доходам составило 103,6 процента от утвержденного планового назначения. Доходы и расходы бюджета республики за прошлый год в сравнении с предыдущим годом увеличились на 10,9 и 4 процента соответственно», – констатировал Якунин.

Он отметил, что за прошедший год в бюджеты разных уровней мобилизованы налоговые доходы в объеме 564 млрд рублей. Из них 58,3 процента направлены в федеральный бюджет, а 41,7 процента – в консолидированный бюджет республики.

«Доля платежей, остающихся в республике, имеет тенденцию к снижению. И нам необходимо обратить на это внимание», – заключил депутат.


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