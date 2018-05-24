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В Казани состоится финал конкурса красоты «Жемчужина Мира-2018»

24 мая 2018, 14:16

В финале девушкам предстоит показать национальное творчество своих стран, а также продемонстрировать сообразительность, мастерство и грацию.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 24 мая, в театре кукол «Экият» состоится финал IX Международного открытого студенческого конкурса красоты «Жемчужина Мира-2018», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

В финале примут участие красавицы из 11 стран мира. До попадания в заключительный этап состязания красоты и талантов представительницы конкурса проходят несколько этапов отбора, обучение и мастер-классы, а затем представляют свои страны в финале фестиваля.

Ранее участницы соревновались в чтении стихов на «Литературном вечере», демонстрировали свои лучшие качества на «Неделе добра», готовили национальные татарские блюда в кафе быстрого питания «Тюбетей».

В финале девушкам предстоит показать национальное творчество своих стран, а также продемонстрировать сообразительность, мастерство и грацию.


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