В Казани состоится финал конкурса красоты «Жемчужина Мира-2018»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 24 мая, в театре кукол «Экият» состоится финал IX Международного открытого студенческого конкурса красоты «Жемчужина Мира-2018», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.



В финале примут участие красавицы из 11 стран мира. До попадания в заключительный этап состязания красоты и талантов представительницы конкурса проходят несколько этапов отбора, обучение и мастер-классы, а затем представляют свои страны в финале фестиваля.



Ранее участницы соревновались в чтении стихов на «Литературном вечере», демонстрировали свои лучшие качества на «Неделе добра», готовили национальные татарские блюда в кафе быстрого питания «Тюбетей».



В финале девушкам предстоит показать национальное творчество своих стран, а также продемонстрировать сообразительность, мастерство и грацию.