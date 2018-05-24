Воронежская область и МТС подписали соглашение о развитии цифровой экономики

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Администрация Воронежской области и МТС подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

Договор заключен в целях содействия реализации в Воронежской области федеральной программы «Цифровая экономика».

Соглашение предполагает увеличение инвестиций в цифровую экономику, а также создание рабочей группы для реализации дополнительных сервисов в области интеграторских услуг на территории Воронежской области. На эти цели будет направлено 800 млн рублей.

Кроме того, соглашение должно помочь устранить цифровое неравенство в регионе. МТС окажет помощь в цифровизации отдаленных населенных пунктов области.