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Экономика и финансы

Воронежская область и МТС подписали соглашение о развитии цифровой экономики

24 мая 2018, 11:41

Договор заключен в рамках Петербургского международного экономического форума.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Администрация Воронежской области и МТС подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

Договор заключен в целях содействия реализации в Воронежской области федеральной программы «Цифровая экономика».

Соглашение предполагает увеличение инвестиций в цифровую экономику, а также создание рабочей группы для реализации дополнительных сервисов в области интеграторских услуг на территории Воронежской области. На эти цели будет направлено 800 млн рублей.

Кроме того, соглашение должно помочь устранить цифровое неравенство в регионе. МТС окажет помощь в цифровизации отдаленных населенных пунктов области.


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