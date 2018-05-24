Президент РТ в Петербурге посетил Центральный военно-морской музей и Новую сцену Александринки

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Центральный военно-морской музей Министерства обороны РФ и осмотрел Новую сцену Александринского театра. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай рассказал высокому гостю об истории существующего с 1709 года музея и музейных экспонатах и провел для него экскурсию. Президент РТ заинтересовался возможностью использовать опыт музея при благоустройстве Адмиралтейской слободы в Казани и упомянул связанную с Зеленодольским судостроительным заводом историю судостроения в республике. Его собеседник выразил готовность к сотрудничеству.

Затем Рустам Минниханов посетил открытую в 2013 году Новую сцену Александринского театра, являющуюся самой современной с точки зрения технического оснащения театральной площадкой России. Он ознакомился с используемыми здесь технологиями, осмотрел зрительный зал и учебную сцену, а также побывал в медиацентре и учебной аудитории театра. Лидер республики отметил, что подобная площадка была бы востребована в Татарстане.

Целью визита Президента Татарстана в Санкт-Петербург является участие в работе стартовавшего сегодня Петербургского международного экономического форума.