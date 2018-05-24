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Культура

В Казани снимают документальную ленту «Нить. Казахстан»

24 мая 2018, 18:19

Съемки проходят в Казанском Кремле, Национальном музее РТ, парках и скверах.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В столице Татарстана полным ходом идут съемки документального фильма «Нить. Казахстан», сообщается на сайте Минкультуры РТ.

Фильм входит в цикл документальных картин «Тюркские народы Казахстана». Съемки проходят в Казанском Кремле, Национальном музее РТ, парках и скверах.

В съемочном процессе участвует команда с «Казахфильма» имени Ш. Айманова: директор картины – Бану Рамазанова, режиссер – Надира Садуова, оператор и главная героиня фильма – мастер по пошиву национальных татарских костюмов Вадига Галимбаева.

Фильм показывает наблюдение за жизнью главной героини и ее деятельностью. На главную роль была выбрана представительница татарской национальности. Именно татарский народ был выбран для съемок среди тюркских народов, проживающих в Казахстане.

Съемки продлятся до 25 мая.

 


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