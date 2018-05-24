В Казани снимают документальную ленту «Нить. Казахстан»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В столице Татарстана полным ходом идут съемки документального фильма «Нить. Казахстан», сообщается на сайте Минкультуры РТ.
Фильм входит в цикл документальных картин «Тюркские народы Казахстана». Съемки проходят в Казанском Кремле, Национальном музее РТ, парках и скверах.
В съемочном процессе участвует команда с «Казахфильма» имени Ш. Айманова: директор картины – Бану Рамазанова, режиссер – Надира Садуова, оператор и главная героиня фильма – мастер по пошиву национальных татарских костюмов Вадига Галимбаева.
Фильм показывает наблюдение за жизнью главной героини и ее деятельностью. На главную роль была выбрана представительница татарской национальности. Именно татарский народ был выбран для съемок среди тюркских народов, проживающих в Казахстане.
Съемки продлятся до 25 мая.