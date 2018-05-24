В Кукморском районе РТ открылась новая мечеть

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В священный для мусульман месяц в Кукморском районе Татарстана открылась новая мечеть. В церемонии открытия принял участие муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, сообщает пресс-служба ДУМ республики.

Мечеть в селе Таишево стала 76-й по счету в районе. Она представляет собой двухэтажное одноминаретное придорожное здание вместимостью до 270 человек и стала долгожданным подарком для сельчан.

На торжественной церемонии открытия представители Кукморского мухтасибата выразили искреннюю благодарность всем, кто принял участие в возведении мечети: предпринимателям, руководителям и жителям района и села Таишево.

В благословенный месяц Рамазан воздаяния за благодеяния увеличиваются многократно. В связи с этим муфтий Камиль хазрат Самигуллин выразил слова признательности за добросовестный труд сельским имамам Кукморского района и преподнес имаму новой мечети Айрату хазрату Шафигуллину подарок – нарядный чапан.

Глава района Сергей Димитриев, также принимавший участие в церемонии, не остался в стороне и вручил мечети памятный подарок – ковер. В своей приветственной речи он пожелал, чтобы и в будущем в районе сохранялось межнациональное и межрелигиозное согласие и добрососедские отношения между народами.