(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В ЦСМ Татарстана обсудили вопросы метрологического обеспечения в сфере безопасности движения. 22 мая состоялась рабочая встреча директора ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан Фарида Туктарова и руководителя ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, были затронуты такие темы, как метрологическое обеспечение средств измерений – алкометров, автомобильных весов, средств диагностического автомобильного оборудования, а также систем контроля скорости движения транспортных средств. Речь шла также о качестве моторного топлива, реализуемого на территории республики и прошедшего испытания в нефтехимической лаборатории ФБУ «ЦСМ Татарстан».

Директор центра Фарид Туктаров сообщил, что возглавляемая им организация уделяет огромное внимание моментам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения, и отметил, что динамика объемов работ в данной сфере ежегодно растет.

Затем Рифкат Минниханов принял участие в торжественном собрании коллектива, посвященном Всемирному дню метрологии, вручил благодарственные письма руководству и работникам центра. «Специалисты вашего учреждения вносят весомый вклад в сохранение дорожно-транспортного комплекса Республики Татарстан. В уменьшении количества ДТП на республиканских дорогах есть немалая доля вашего труда», – отметил он в своем выступлении.

Завершилась работа собрания вручением почетных грамот Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии сотрудникам учреждения, добившимся наилучших результатов в своей деятельности.