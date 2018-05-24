Татарстан будет перенимать опыт Москвы по реновации жилья

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Татарстан воспользуется опытом Москвы по реновации жилья, расширив и дополнив его. Об этом заявила помощник Президента РТ Наталия Фишман, сообщает портал Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Фишман отметила, что Москва всегда движется впереди, но проблема, связанная с ветхим жильем, в Татарстан тоже придет. Татарстанские архитекторы стараются принимать градостроительные решения с применением конкурсной практики. По словам помощника Президента РТ, это прогрессивно и позволяет совершенно по-новому взглянуть на территории.

«Москва как столица подает нам пример: когда появляются крутые проекты, регионы вдохновляются и хотят делать так же», – подытожила она.

Наталия Фишман презентовала на XXIII международной выставке архитектуры и дизайна «АРХ Москва» главе столицы Сергею Собянину опыт Татарстана по развитию общественных пространств. Она сообщила, что за три года в рамках программы развития общественных пространств РТ благоустроены 267 парков, набережных, пешеходных улиц, скверов и площадей во всех районах республики. До конца этого года планируется благоустроить еще 59 территорий.

Собянину также представили опыт соучаствующего проектирования. В ходе него архитекторы не просто согласовывают проекты с жителями в рамках публичных слушаний, а просят сформировать для них техническое задание. По мнению Фишман, это создает новую степень доверия и формирует сообщество, которое готово взаимодействовать с властью и получает от этого плодотворный результат.