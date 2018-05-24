Меркель: Многие европейские компании могут уйти из Ирана из-за санкций США

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что некоторые европейские компании могут выйти из проектов на территории Ирана из-за санкций Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

При этом глава Правительства ФРГ подчеркнула, что Германия будет соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).

В 2015 году Иран и шесть международных посредников – Россия, Германия, Китай, США, Франция и Великобритания подписали соглашение, которое дало возможность урегулировать ситуацию вокруг иранской ядерной программы. В обмен с исламской республики снимались финансовые и экономические санкции.

Однако 8 мая этого года Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из СВПД. Американский госсекретарь Майк Помпео выдвинул 12 требований к Ирану и пригрозил беспрецедентными санкциями. В ответ Высший руководитель ИРИ великий аятолла Али Хаменеи выступил с ультиматумом Европейскому Союзу, включающим семь пунктов. В случае его неисполнения он пообещал возобновить ядерную программу.