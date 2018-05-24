Хамитов: Мы надеемся на сотрудничество с КАМАЗом по развитию заводов в Нефтекамске и Туймазах

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» и Башкортостан заключили соглашение о дальнейшем сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение подписали генеральный директор автоконцерна Сергей Когогин и глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

«На территории Башкортостана КАМАЗ ведет осмысленную работу по развитию заводов в Нефтекамске и в Туймазах. Мы надеемся на дальнейшее развитие этих промышленных площадок и появление новых предприятий», – прокомментировал подписание соглашения Хамитов.

Договор направлен на расширение сотрудничества между сторонами, развитие инвестиционной деятельности, наращивание производственных мощностей и появление новых видов продукции. Эта перспектива, которая нужна и КАМАЗу, и Башкортостану, подчеркнул глава РБ.

«Для нас территория Республики Башкортостан – вторая по значению площадка после Набережных Челнов. Общая численность работающих на этой площадке больше 8 тыс. человек. Наше взаимодействие с местной властью крайне важно. В каждом нашем активе присутствует доля Республики Башкортостан», – отметил гендиректор КАМАЗа.