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В Лениногорске спасли 4-летнего мальчика, у которого застряла нога в велосипеде

24 мая 2018, 10:49 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Лениногорске спасли 4-летнего мальчика, у которого застряла нога в велосипеде Инцидент произошел во дворе дома №47 по улице Белинского.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Лениногорске спасли 4-летнего мальчика, у которого застряла нога в велосипеде, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 пришло сообщение, что маленький мальчик застрял ногой в велосипеде. Самостоятельно малыш выбраться не мог.

Спасатели ЗПСО №7 оперативно прибыли к дому №47 по улице Белинского. Они успокоили плачущего ребенка, и с помощью ручного инструмента вытащили ногу малыша из велосипедного «плена».

Четырехлетнего мальчика передали в руки медикам скорой помощи, а с родителями юного велосипедиста провели беседу о безопасности поведения в быту.


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