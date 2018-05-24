Премьер-министр Татарстана открыл XII Всероссийский форум ITSF

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня в Казани с участием Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина состоялось официальное открытие XII Всероссийского цифрового форума ITSF.

Площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов информационной безопасности в России и в мире стал КРК «Корстон». Участники форума – ведущие компании – разработчики программного обеспечения, а также представители компаний и организаций, пользующихся информационными решениями и специальным оборудованием.

«В условиях цифровой экономики вопросы обеспечения информационной безопасности фактически являются условием успешного развития самой экономики. И эти вопросы – в приоритете у государства», – отметил Алексей Песошин.

Многое делается в этом направлении и в Татарстане. В частности, проходящий уже двенадцатый год подряд ITSF стал одной из крупнейших и востребованных в РФ площадок для выявления, обсуждения и поиска решений актуальных проблем информационной безопасности, подчеркнул Премьер-министр РТ.

Форум будет работать в Казани два дня. Сегодня на пленарной части будут обозначены основные болевые точки информационных отраслей, преимущества и слабые места имеющихся путей решения проблем. Позже состоятся около 30 сессий и круглых столов, предполагающих предметное обсуждение заинтересованными специалистами более узких тем.

Спикерами в секциях выступят специалисты Центрального банка РФ и таких компаний, как «Лаборатория Касперского», Dell EMC, Deloitte, Zecurion, Chek Point, а также многих других.