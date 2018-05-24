(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В центре Нижнекамска перевернулась машина с женщиной за рулем. 34-летняя водитель травмировала руку в аварии, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП на перекрестке улиц Корабельная и Юности пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 вечером в среду, 23 мая.

По предварительным данным, 34-летняя автоледи за рулем «Лады» 14-й модели не уступила дорогу «Хендэ», за рулем которой находился 42-летний мужчина.

В результате аварии женщина-водитель отечественной легковушки получила травму руки и была доставлена на машине скорой помощи в приемный покой ГАУЗ НЦРМБ Нижнекамска.

Прибывшие к месту ЧП сотрудники ПСЧ №63 отключили аккумуляторы у разбитых автомобилей и осмотрели место ДТП.