Кремль отреагировал на видеообращение Юлии Скрипаль

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Видеообращение дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, вместе с отцом ставшей жертвой попытки отравления в Солсбери, требует проверки, так как добровольность этого заявления находится под вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

Представитель Кремля заявил, что Великобритания продолжает нарушать Венскую конвенцию, не допуская к Юлии Скрипаль консульских работников. По его словам, российская сторона не может быть уверена в том, что на нее не оказывается давление со стороны британских властей.

Накануне Юлия Скрипаль впервые после попытки отравления появилась перед камерами. В своем видеообращении она отказалась от помощи посольства РФ в Лондоне. При этом она подчеркнула, что намерена впоследствии вернуться в Россию.