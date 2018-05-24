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Кремль отреагировал на видеообращение Юлии Скрипаль

24 мая 2018, 10:30

По словам Пескова, российская сторона не может быть уверена в отсутствии давления на девушку.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Видеообращение дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, вместе с отцом ставшей жертвой попытки отравления в Солсбери, требует проверки, так как добровольность этого заявления находится под вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

Представитель Кремля заявил, что Великобритания продолжает нарушать Венскую конвенцию, не допуская к Юлии Скрипаль консульских работников. По его словам, российская сторона не может быть уверена в том, что на нее не оказывается давление со стороны британских властей.

Накануне Юлия Скрипаль впервые после попытки отравления появилась перед камерами. В своем видеообращении она отказалась от помощи посольства РФ в Лондоне. При этом она подчеркнула, что намерена впоследствии вернуться в Россию. 


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