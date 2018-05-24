Фарид Мухаметшин присоединился к акции #ПодариПодписку

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Госсовете Татарстана были организованы мероприятия акции АО «Татмедиа» #ПодариПодписку. Ее поддержал глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

Председатель Государственного Совета РТ оформил подписку сразу на три издания для Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов: газеты «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан», журнал «Сююмбике».

Также к акции присоединились депутаты и гости, приглашенные на 38-е заседание парламента. Так, председатель Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин выписал газеты и журналы для домов-интернатов для престарелых и инвалидов Новошешминского, Аксубаевского, Чистопольского и Лаишевского районов.

Акция #ПодариПодписку проводится в Татарстане уже не первый год, в ней может принять участие любой желающий, оформив подписку в подарок. Проект традиционно поддерживают известные государственные, общественные и культурные деятели.