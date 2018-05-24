Все новости Татарстан Россия

Общество

В Казани пройдет четвертьфинал региональной лиги КВН «Республика»

24 мая 2018, 14:28

В большом концертном зале КСК КФУ «УНИКС» состоится юмористический поединок сильнейших команд Татарстана.
В Казани выбрали самую веселую и находчивую команду Татарстана
Чемпионом 2009 года КВН РТ лиги «Республика» стала команда из КГФЭИ
В финале КВН лиги «Республика» сыграют 6 команд
В «УНИКСе» пройдет очередная игра кавээнщиков лиги «Республика»
В «Униксе» пройдет 1/4 финала КВН лиги «Республика»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 24 мая, в Казани состоится 1/4 финала региональной лиги КВН «Республика», сообщает пресс-служба лиги.

В большом концертном зале КСК КФУ «Уникс» состоится юмористический поединок сильнейших команд Татарстана.

24 мая сыграют команды «Бим бам бом» (Набережные Челны), «Культурные люди» (Елабуга), «Лейла» (Набережные Челны), «Марат» (Набережные Челны), «Чикаго» (Казань), а также «Сборная съемной квартиры» (Казань).

Команды сразятся в конкурсах «Визитка», «Музыкальный биатлон», «Музыкальный номер».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter