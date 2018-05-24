В Казани пройдет четвертьфинал региональной лиги КВН «Республика»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 24 мая, в Казани состоится 1/4 финала региональной лиги КВН «Республика», сообщает пресс-служба лиги.
В большом концертном зале КСК КФУ «Уникс» состоится юмористический поединок сильнейших команд Татарстана.
24 мая сыграют команды «Бим бам бом» (Набережные Челны), «Культурные люди» (Елабуга), «Лейла» (Набережные Челны), «Марат» (Набережные Челны), «Чикаго» (Казань), а также «Сборная съемной квартиры» (Казань).
Команды сразятся в конкурсах «Визитка», «Музыкальный биатлон», «Музыкальный номер».