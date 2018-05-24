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В Татарстане началось голосование за номинантов премии «Врач года – Ак чэчэклэр»

24 мая 2018, 17:40

В республиканском конкурсе представлено пять номинаций.
На сайте Минздрава РТ началось голосование за номинантов конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр»
Начался прием заявок на участие в конкурсе «Врач года» – «Ак Чэчэклэр»
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). На сайте Министерства здравоохранения Татарстана открылось интернет-голосование за номинантов республиканской премии «Врач года – Ак чэчэклэр», сообщает пресс-служба ведомства.

Врачи Татарстана в этом году борются за победу в пяти номинациях. Это «Уникальный случай», «Врач года», «Медицинский работник года», «Лучший врач первичного звена» и «Легенда здравоохранения».

Проголосовать за номинантов можно на сайте Минздрава РТ до 6 июня 2018 года.

Ознакомиться подробнее с конкурсантами можно на сайте ведомства по следующей ссылке.


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