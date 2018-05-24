В Татарстане началось голосование за номинантов премии «Врач года – Ак чэчэклэр»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). На сайте Министерства здравоохранения Татарстана открылось интернет-голосование за номинантов республиканской премии «Врач года – Ак чэчэклэр», сообщает пресс-служба ведомства.

Врачи Татарстана в этом году борются за победу в пяти номинациях. Это «Уникальный случай», «Врач года», «Медицинский работник года», «Лучший врач первичного звена» и «Легенда здравоохранения».

Проголосовать за номинантов можно на сайте Минздрава РТ до 6 июня 2018 года.

Ознакомиться подробнее с конкурсантами можно на сайте ведомства по следующей ссылке.