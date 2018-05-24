На Петербургском экономическом форуме КАМАЗ сделал акцент на деловом общении

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» представило свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.
«В прошлом году мы выставляли свою технику – шаттл и гоночный "КАМАЗ". В этом году наш стенд работает исключительно для делового общения, потому что запланировано очень много встреч не только у генерального директора, но и у его заместителей», – отметил представитель татарстанской компании.
В рамках форума КАМАЗ подпишет несколько соглашений, подчеркнул собеседник агентства.