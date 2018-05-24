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На Петербургском экономическом форуме КАМАЗ сделал акцент на деловом общении

24 мая 2018, 10:17 , Фото: vestikamaza.ru

На Петербургском экономическом форуме КАМАЗ сделал акцент на деловом общении В этом году автоконцерн не привез на форум свою технику, а сосредоточился на подписании соглашений.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» представило свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.

«В прошлом году мы выставляли свою технику – шаттл и гоночный "КАМАЗ". В этом году наш стенд работает исключительно для делового общения, потому что запланировано очень много встреч не только у генерального директора, но и у его заместителей», – отметил представитель татарстанской компании.

В рамках форума КАМАЗ подпишет несколько соглашений, подчеркнул собеседник агентства.


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