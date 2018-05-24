Ольга Бузова признана самой стильной в России

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Начинающая певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова стала обладательницей титула «Самая стильная девушка в России». Об этом сообщила сама исполнительница в Instagram`e.



«Сегодня получила на 10-й юбилейной премии Topical Style Awards 2018 награду в номинации «Самая стильная девушка в России». Безумно приятно. Спасибо Оксане Федоровой, что поддерживаешь меня и отмечаешь мои заслуги уже столько лет! Очень благодарна тебе», – написала Бузова на своей страничке.



Премия Topical Style Awards 2018 состоялась Москве. В номинации «Инста-дива года» приз получила со-ведущая и коллега Бузовой – Ксения Бородина, которая пришла на церемонию вместе с мужем – Курбаном Омаровым.



На премии с Ксенией произошел конфуз. Теледива появилась перед гостями с прозрачной сумкой Celine. Но фотографы посчитали модный аксессуар обычным пластиковым пакетом и попросили убрать из кадра, чтобы не испортить снимки.



На премии также присутствовали Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым, Зара, Александр Панайотов, Елена Летучая, Юлия Началова и многие другие.

Ранее Ольга Бузова предложила свою кандидатуру для участия в «Евровидении-2019».