Все новости Татарстан Россия

Шоу-бизнес

Ольга Бузова признана самой стильной в России

24 мая 2018, 09:59 , Фото: www.instagram.com

Ольга Бузова признана самой стильной в России В номинации «Инста-дива года» приз получила со-ведущая и коллега Бузовой – Ксения Бородина.
Бузова донашивает платья за солистками «ВИА Гры»
Ольга Бузова обозначила жесткие рамки отбора на роль жениха
Медики вынесли Ольге Бузовой неутешительный диагноз
Ольга Бузова закрыла свой Instagram с почти 12 млн подписчиков
Ольга Бузова перестала скрывать роман с футболистом Тарасовым

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Начинающая певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова стала обладательницей титула «Самая стильная девушка в России». Об этом сообщила сама исполнительница в Instagram`e.

«Сегодня получила на 10-й юбилейной премии Topical Style Awards 2018 награду в номинации «Самая стильная девушка в России». Безумно приятно. Спасибо Оксане Федоровой, что поддерживаешь меня и отмечаешь мои заслуги уже столько лет! Очень благодарна тебе», – написала Бузова на своей страничке.

Премия Topical Style Awards 2018 состоялась Москве. В номинации «Инста-дива года» приз получила со-ведущая и коллега Бузовой – Ксения Бородина, которая пришла на церемонию вместе с мужем – Курбаном Омаровым.

На премии с Ксенией произошел конфуз. Теледива появилась перед гостями с прозрачной сумкой Celine. Но фотографы посчитали модный аксессуар обычным пластиковым пакетом и попросили убрать из кадра, чтобы не испортить снимки.

На премии также присутствовали Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым, Зара, Александр Панайотов, Елена Летучая, Юлия Началова и многие другие.

Ранее Ольга Бузова предложила свою кандидатуру для участия в «Евровидении-2019». 

 

👸🏻 #цветочек 🌸

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter