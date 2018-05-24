Песков анонсировал проведение «Прямой линии» с Путиным до 14 июня

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). «Прямая линия» с Президентом РФ Владимиром Путиным будет организована до 14 июня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

Представитель Кремля отметил, что «Прямая линия» состоится до старта чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кроме того, Песков анонсировал «определенные новации – и технологические новации, и содержательные новации».

Ранее «Русская служба Би-би-си» сообщила о том, что «Прямая линия» с Путиным впервые за десять лет пройдет без зрителей в студии, так как российский лидер намерен сосредоточиться на вопросах телезрителей. Пресс-секретарь Президента тогда отказался комментировать формат передачи.