(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем славянской письменности и культуры, сообщает пресс-служба парламента республики.

Фарид Мухаметшин в своем поздравлении отметил, что этот государственно-религиозный праздник – дань памяти и уважения великим просветителям древности святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, которые более одиннадцати столетий назад даровали славянским народам самобытную азбуку «кириллицу». Тем самым была заложена основа письменности славян, сформировано единое духовно-культурное пространство и открыт путь к просвещению и наукам, подчеркнул он.

«Для нас, живущих в XXI веке, этот день наполнен особым смыслом. Он напоминает каждому, что русские, болгары, сербы, украинцы, белорусы и другие народы имеют общие истоки и духовные традиции, базирующиеся на православном христианском учении и его высоких нравственных идеалах», – говорится в поздравлении спикера Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин отметил, что Республика Татарстан многоэтнична и поликонфессиональна, здесь веками в мире и согласии проживает более 170 народов. «Созданы все условия для сохранения их самобытной идентичности, языков, обычаев, развития национального образования и культурного потенциала. В то же время всех нас, людей разных национальностей и вероисповеданий, объединяет русская речь. Взаимно обогащая и развивая дружественные культуры, бережно храня историческую память, татарстанцы всегда выступают в защиту государственной целостности и национальной безопасности многоликой Родины, всемерно укрепляют единство, мир и согласие в нашем общем доме», – подчеркнул глава парламента республики.

Председатель ГС РТ убежден, что День славянской письменности и культуры станет еще одним шагом к упрочению взаимопонимания в обществе, позволит лучше узнать друг друга, даст возможность прикоснуться к богатому духовному и литературно-художественному наследию народов Российской Федерации.

Фарид Мухаметшин пожелал татарстанцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успехов во всех добрых начинаниях.

