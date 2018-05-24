Президент «Ак Барса» стал лучшим руководителем клуба КХЛ

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Президент казанского хоккейного клуба «Ак Барс» — генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов признан лучшим руководителем клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне 2017/2018 и получил приз имени Валентина Сыча, сообщает РИА Новости.
Церемония вручения наград по итогам 10-го сезона КХЛ прошла в среду, 23 мая, в подмосковной Барвихе.
Маганов возглавляет «Ак Барс» с 2016 года, сменив на этом посту Шафагата Тахаутдинова.
Помимо президента клуба и его тренера Зинэтулы Билялетдинова представители «Ак Барса» победили в номинациях «Лучший врач команды» — приз имени Андрея Зимина достался медицинской службе клуба в лице Ильмира Хабибрахманова — и «Лучший администратор» — приза имени Владимира Пискунова удостоился Рустем Кашапов.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Зинэтула Билялетдинов признан лучшим тренером КХЛ в сезоне.