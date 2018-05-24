Посольство РФ в США: Вашингтон навязывает Европе свой газ

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Выступая против «Северного потока — 2», США навязывает Европе свой газ, заявили в посольстве России в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС.
«Атакуя „Северный поток — 2“, Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ», — говорится в комментарии дипмиссии по поводу заявлений госсекретаря США Майка Помпео.
В посольстве осудили то, что геополитика вмешивается в экономику «самым откровенным образом».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что США выступили против строительства «Северного потока — 2».