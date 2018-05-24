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Экономика и финансы, Политика

Посольство РФ в США: Вашингтон навязывает Европе свой газ

24 мая 2018, 08:54

В дипмиссии осудили то, что геополитика откровенно вмешивается в экономику.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Выступая против «Северного потока — 2», США навязывает Европе свой газ, заявили в посольстве России в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС.

«Атакуя „Северный поток — 2“, Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ», — говорится в комментарии дипмиссии по поводу заявлений госсекретаря США Майка Помпео.

В посольстве осудили то, что геополитика вмешивается в экономику «самым откровенным образом».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что США выступили против строительства «Северного потока — 2».


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