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Экономика и финансы

Бренд Apple в восьмой раз признан ценнейшим в мире

24 мая 2018, 08:38

В текущем году бренд стал дороже на 8 процентов, чем в 2017 году: компания оценивается в 182,8 млрд долларов.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Apple в восьмой раз возглавил ежегодный рейтинг наиболее ценных брендов мира, который составил журнал Forbes. Об этом сообщает ТАСС.

В текущем году бренд стал дороже на 8 процентов, чем в 2017 году: компания оценивается в 182,8 млрд долларов.

Вторую позицию рейтинга занимает компания Google, стоимость бренда которой выросла на 30 процентов. Эксперты оценили компанию в 132,1 млрд долларов.

Кроме того, на высоких позициях рейтинга располагаются Microsoft со стоимостью компании в 104,8 млрд долларов, Facebook — 94,8 млрд долларов и Amazon, чья стоимость составляет 70,9 млрд долларов. Бренды всех компаний подорожали.


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