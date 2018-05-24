Бренд Apple в восьмой раз признан ценнейшим в мире

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Apple в восьмой раз возглавил ежегодный рейтинг наиболее ценных брендов мира, который составил журнал Forbes. Об этом сообщает ТАСС.

В текущем году бренд стал дороже на 8 процентов, чем в 2017 году: компания оценивается в 182,8 млрд долларов.

Вторую позицию рейтинга занимает компания Google, стоимость бренда которой выросла на 30 процентов. Эксперты оценили компанию в 132,1 млрд долларов.

Кроме того, на высоких позициях рейтинга располагаются Microsoft со стоимостью компании в 104,8 млрд долларов, Facebook — 94,8 млрд долларов и Amazon, чья стоимость составляет 70,9 млрд долларов. Бренды всех компаний подорожали.