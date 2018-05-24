В России могут запретить держать дома диких животных

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить содержание опасных диких животных в домашних условиях, сообщает RT со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и др.), в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках и т. п.», — говорится в пояснительной записке к документу.

В случае принятия законопроекта перечень видов животных, которых будет запрещено содержать в домашних условиях, будет установлен Правительством РФ.