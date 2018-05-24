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В России могут запретить держать дома диких животных

24 мая 2018, 09:10

Перечень видов животных, которых будет запрещено содержать в домашних условиях, установит Правительство РФ.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить содержание опасных диких животных в домашних условиях, сообщает RT со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и др.), в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках и т. п.», — говорится в пояснительной записке к документу.

В случае принятия законопроекта перечень видов животных, которых будет запрещено содержать в домашних условиях, будет установлен Правительством РФ.


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