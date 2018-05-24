Руководство РУСАЛа ушло в отставку

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Генеральный директор компании «РУСАЛ» Александра Бурико ушла в отставку, ряд членов совета директоров также покинули свой пост. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление компании, распространенное на Гонконгской фондовой бирже.

Бурико оставила свою должность в среду, 23 мая. Исполняющим обязанности гендиректора РУСАЛа стал Евгений Никитин.

Отставки связаны с программой по ослаблению санкций США в отношении компании.

«С апреля 2018 года компания, действуя в интересах своих кредиторов, держателей долей и партнёров, находилась в постоянном диалоге с различными органами государственной власти, чтобы найти способ ослабить санкции, которые были введены управлением по контролю над иностранными активами», — говорится в сообщении РУСАЛа.

Свой пост также покинули ряд топ-менеджеров.