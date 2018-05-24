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Экономика и финансы

США выступили против строительства «Северного потока – 2»

24 мая 2018, 07:18

По мнению Майка Помпео, «Северный поток — 2» ставит Европу в зависимость от российской энергетики.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). США выступают против строительства «Северного потока — 2», поскольку Москва, по их версии, может использовать трубопровод для давления на страны Европы. Об этом заявил на комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает ТАСС.

Помпео считает, что «Северный поток — 2» ставит Европу в зависимость от российской энергетики. «Он ограничивает их свободу действий и возможность оказания ими противодействия России», — сказал он. По мнению госсекретаря США, Вашингтон может избавить европейские страны от этой зависимости.

«Мы должны продолжать оказывать давление с целью прекратить строительство „Северного потока — 2“», — подчеркнул Помпео.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Украины призвал остановить строительство «Северного потока — 2».


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