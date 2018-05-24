Украинские морпехи отказались менять береты

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Военнослужащие первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты (ФОБМП) отказались менять береты, выступив против смены их цвета вопреки указу Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает RT со ссылкой на InfoResist.

Бойцы участвовали в праздничных мероприятиях по случаю дня морской пехоты в Николаеве в традиционных беретах черного цвета. Таким образом морские пехотинцы выразили несогласие с действиями Киева относительно реформ, проводимых в украинской армии.

«Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских чёрных беретах», — заявил один из бывших военнослужащих на своей странице в Facebook.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Украине появятся новые войска морской пехоты.