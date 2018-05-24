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Политика

В Пентагоне не подтвердили сообщения об атаке коалиции США по Сирии

24 мая 2018, 06:40

Ведомство не располагает информацией об ударах, сказал официальный представитель Минобороны США.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). СМИ сообщили об атаке коалиции Соединенных Штатов по позициям сирийской армии, Минобороны США не подтвердило эту информацию, сообщает ТАСС.

«У нас нет информации, которая бы подкрепляла эти сообщения», — сказал официальный представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй.

В ночь на четверг, 24 мая, СМИ сообщали об ударах, которые якобы нанесли США неподалеку от сирийско-иракской границы и в 100 км к западу от реки Евфрат. Информация о последствиях атаки не приводилась.


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