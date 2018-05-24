В Пентагоне не подтвердили сообщения об атаке коалиции США по Сирии

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). СМИ сообщили об атаке коалиции Соединенных Штатов по позициям сирийской армии, Минобороны США не подтвердило эту информацию, сообщает ТАСС.

«У нас нет информации, которая бы подкрепляла эти сообщения», — сказал официальный представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй.

В ночь на четверг, 24 мая, СМИ сообщали об ударах, которые якобы нанесли США неподалеку от сирийско-иракской границы и в 100 км к западу от реки Евфрат. Информация о последствиях атаки не приводилась.