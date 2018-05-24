В посольстве РФ в Великобритании обеспокоены условиями содержания Юлии Скрипаль

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Посольство России в Великобритании обеспокоено условиями, в которых Соединенное Королевство содержит Юлию Скрипаль, и требует встречи с ней, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии.

В посольстве отметили, что рады видеть Скрипаль здоровой, но записанное ею видеообращение, опубликованное в среду, усиливает беспокойство условиями ее содержания.

«Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка», — отметили в дипмиссии. По мнению ведомства, это подтверждают собственноручные письма Скрипаль на русском и английском языках.

Опубликованное видеоообращение не освобождает британские власти от обязательств по консульским конвенциям, заметил пресс-секретарь. «На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением», — подчеркнул он, добавив, что у российской стороны есть все основания подозревать обратное.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Юлия Скрипаль записала первое видеообращение с момента отравления.