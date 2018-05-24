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Coca-Cola стала «Золотым партнером» WorldSkills Kazan 2019

24 мая 2018, 11:12 , Фото: president.tatarstan.ru

Coca-Cola стала «Золотым партнером» WorldSkills Kazan 2019 Соглашение об обеспечении казанского чемпионата рабочих профессий питьевой водой подписали глава Минмолодежи РТ и глава системы Coca-Cola в России.

(Санкт-Петербург, 24 мая, «Татар-информ»). Компания Coca-Cola стала «Золотым партнером» чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 и обеспечит его водой.

Соответствующее соглашение сегодня в рамках работы Петербургского международного экономического форума подписали министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов и глава системы Coca-Cola в России.

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Coca-Cola выступала официальным партнером казанской Универсиады-2013, национальным партнером чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года и ряда других крупных соревнований, проводившихся в столице Татарстана.

Для Coca-Cola этот опыт станет первым сотрудничеством с системой WolldSkills. До этого все мероприятия были связаны со спортом, сообщил Леонов.

«Уверен, что это партнерство будет успешным. Мы хорошо работаем в тандеме, поэтому я думаю, что это не последнее сотрудничество. Все титульные проекты, которые мы проводим на территории республики, мы будем проводить в партнерстве с Coca-Cola», – отметил министр.


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