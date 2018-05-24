В Набережных Челнах мальчику повредило ногу взорвавшимся пластиковым баллоном из-под пива

(Набережные Челны, 24 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах мальчику сильно ранило ногу взорвавшимся пластиковым баллоном, сообщают пользователи соцсетей.

ЧП произошло вечером 23 мая на бульваре Энтузиастов. Здесь два мальчика прыгали на больших пластиковых баллонах из-под разливного пива. Прохожие несколько раз делали им замечание и просили не шалить, но дети не послушались. В какой-то момент отдыхающие на бульваре услышали сильный хлопок и увидели, как один из детей упал. Мальчику сильно повредило ногу баллоном, который, по версии очевидцев, взорвался под давлением.

Медик из числа случайных прохожих перевязала рану. А педагог одной из школ, которая тоже оказалась поблизости, попыталась успокоить ребенка. Прохожие дозвонились до отца пострадавшего и в скорую помощь. Ребенка увезли в БСМП.

Пользователи соцсетей недоумевают, каким образом большие баллоны из-под разливного пива оказались в прогулочной зоне, где всегда много детей.

Напомним, что несколько лет назад на бульваре Энтузиастов в Набережных Челнах от удара током погиб 12-летний Данил Садыков, который бросился спасать упавшего в фонтан мальчика. Как выяснилось позже, ребенок погиб из-за халатности технических работников.