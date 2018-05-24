В Челнах суд вынес приговор водителю трамвая, который отрезал стопу 10-летней девочке

(Набережные Челны, 24 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах суд вынес приговор женщине-водителю трамвая, который отрезал стопу 10-летней девочке.

Накануне в суде заслушали последнее слово подсудимой. Она заявила, что очень сожалеет о случившемся с девочкой. Призналась, что не хотела причинять никому вреда. Женщина попросила суд не лишать ее любимой работы, которая к тому же является для нее единственным источником дохода.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла 4 декабря прошлого года в поселке ГЭС на остановке «Поликлиника». Трамвай проехал по ноге школьницы, когда та пыталась перейти трамвайные пути по пешеходному переходу. В результате ДТП девочка лишилась стопы.

Суд над женщиной-водителем трамвая начался 29 марта. Подсудимая свою вину не признала.

Во время прений прокурор запросил для нее два года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, а адвокат подсудимой попросила суд оправдать подопечную. В итоге суд поддержал сторону обвинения.

Водитель на два года ограничена в свободе и лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.