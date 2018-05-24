Госсовет РТ обсудит проект закона об исполнении бюджета республики за 2017 год

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). 38-е заседание Государственного Совета РТ состоится сегодня. В его работе примет участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РТ.

В повестке дня заседания парламента республики – 12 вопросов. В частности, планируется в первом чтении обсудить проекты законопроектов об исполнении бюджета Татарстана за 2017 год и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ за тот же период.

В третьем чтении будут обсуждены поправки в Избирательный кодекс РТ и отдельные законодательные акты республики. Во втором чтении будет рассмотрен законопроект «О внесении изменений в третью статью закона Татарстана “Об использовании лесов в РТ”».

Также будут заслушаны доклады «О состоянии и развитии институтов гражданского общества в РТ» и работе комитета Госсовета республики по социальной политике. О результатах своей работы отчитается Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ и т.д.