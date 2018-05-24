В Казани состоится XII Всероссийская конференция IT&Security Forum

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин примет участие в открытии и пленарной части XII Всероссийской конференции IT&Security Forum.

Как сообщается на официальном интернет-портале Правительства РТ, она стартует сегодня в казанском ГТРК «Корстон». Начало работы конференции – ровно в девять утра.

Участниками конференции станут представители Центрального банка РФ и таких компаний, как «Лаборатория Касперского», «Dell EMC», «Deloitte», «Zecurion», «Check Point» и многие другие.

В течение дня состоится ряд сессий. Так, ФСТЭК РФ по ПФО затронет тему реализации федерального закона «О безопасности критических информационных структур РФ», «Лаборатория Касперского» предложит обсудить комплексный подход к защите от передовых угроз и целенаправленных атак.

Всего предполагается проведение порядка 30 сессий и круглых столов, которые охватят широкий спектр актуальных вопросов.

