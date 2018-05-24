Лима Кустабаева: Сохранить родной язык – важнейшая задача

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Лейла Хакимова). Дирижер, режиссер, профессор, народная артистка России и Татарстана Лима Кустабаева в беседе с корреспондентом «Татар-информ» выразила тревогу за судьбу татарского языка и назвала проведение фестивалей и конкурсов одним из эффективных способов сохранения родных языков.

«Как уберечь родной язык от исчезновения? Мне кажется, этот вопрос беспокоит сегодня любого представителя татарского народа. Сохранение родного языка сейчас главная задача. Конечно, танцевальные, вокальные, фольклорные коллективы играют важную роль в этом деле, они стараются сохранить язык и разваивать его. Но без государственной помощи, только своими силами, они многого не добьются. Для того, чтобы сохранить татарский язык, культуру, донести духовное наследие до народа, вернуть уходящие в небытие традиции, народные песни — нужно проводить различные фестивали и конкурсы. Это будет самым эффективным способом сохранения языка», — считает Лима Кустабаева, которая более 30 лет проработала художественным руководителем Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.

По мнению собеседницы, уничтожение татарского языка — это неуважение к своему народу, понижение его статуса. «В последнее время часто приходится слышать об исключении уроков татарского языка из школьной программы. Татарский язык — неотъемлемая часть духовного и культурного богатства нашего народа. В республике Татарстан живут татары, почему хотят отнять у них родной язык? Это значит, в первую очередь, проявление неуважения к своему народу, понижение его статуса. Я родилась в городе Магнитогорск Челябинской области. Приехав в Татарстан, начав общаться с людьми, научилась говорить на своем родном языке. Если бы вы знали, как я этому радовалась, как была горда! Вот сейчас мой сын тоже свободно говорит на родном языке», — говорит она.

Лима Кустабаева также отметила, что в работе по сохранению татарского языка должны активно участвовать средства массовой информации. «На радио и телевидении очень редко появляются записи выдающихся исполнителей, ретро-песни. К сожалению, в большинстве случаев звучат лишь песни самодеятельных авторов-исполнителей. Какой канал или радио не включай — все время одни и те же песни, те же исполнители. Поэтому наши духовные богатства теряются, все меньше внимания языку. Хотелось бы, чтобы сохранению языка помогали также средства массовой информации, в это дело их также надо привлекать», — отметила она.