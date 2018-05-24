К ЧМ-2018 в Казани появится 100 новых автобусов МАЗ

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). К чемпионату мира по футболу Казань закупила более ста автобусов производства Минского автомобильного завода, сообщил источник на МАЗе.

Согласно договору с администрацией города, новые автобусы будут красного цвета.

Транспортные средства работают на дизельном топливе. Все моторы соответствуют стандартам экологичности Евро-5.

Во время соревнований пассажирскую технику планируют использовать для перевозки болельщиков, а в остальное время — на городских и пригородных маршрутах.

На всех трех входах в автобус сделали только одну ступеньку — это удобно для мам с колясками, лиц с ограниченными возможностями и людей преклонного возраста, рассказал источник.

Торжественная церемония передачи транспортных средств белорусского производства пройдет в Казани на этой неделе.

Всего Минский автозавод поставил в российские города-организаторы мундиаля более 1000 автобусов.