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К ЧМ-2018 в Казани появится 100 новых автобусов МАЗ

24 мая 2018, 08:00 , Фото: Ильнар Тухбатов

К ЧМ-2018 в Казани появится 100 новых автобусов МАЗ Передача транспортных средств белорусского производства ожидается на этой неделе.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). К чемпионату мира по футболу Казань закупила более ста автобусов производства Минского автомобильного завода, сообщил источник на МАЗе.

Согласно договору с администрацией города, новые автобусы будут красного цвета. 

Транспортные средства работают на дизельном топливе. Все моторы соответствуют стандартам экологичности Евро-5. 

Во время соревнований пассажирскую технику планируют использовать для перевозки болельщиков, а в остальное время — на городских и пригородных маршрутах.

На всех трех входах в автобус сделали только одну ступеньку — это удобно для мам с колясками, лиц с ограниченными возможностями и людей преклонного возраста, рассказал источник.

Торжественная церемония передачи транспортных средств белорусского производства пройдет в Казани на этой неделе.

Всего Минский автозавод поставил в российские города-организаторы мундиаля более 1000 автобусов.


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