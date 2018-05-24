Привычка отсыпаться на выходных спасет жизнь

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Уровень риска смерти человека напрямую связан с объемом его сна, заявили шведские ученые. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на Journal of Sleep Research.

Исследователи изучали в течение 10 лет данные 38 тыс. людей различного пола и возраста и выяснили, что постоянный недостаток сна в течение целой недели сокращает жизнь: риск составляет 52 процента. В то же время человек, который в течение рабочей недели спит меньше пяти часов в день, но отсыпается на выходных, практически уравнивает шансы с категорией людей со здоровым сном (6-7 часов в день).

Напротив, категория людей, которые спят больше семи часов каждую ночь, повышает риск своей смерти на 25 процентов по сравнению с «идеальным» режимом.

Ученые отметили, что данная закономерность действует среди людей младше 65 лет, те, кто старше 65 лет, могут спать столько, сколько им потребуется. Количество сна никак не влияет на здоровье и уровень смертности данной группы людей.