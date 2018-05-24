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Наука и образование

Привычка отсыпаться на выходных спасет жизнь

24 мая 2018, 04:34

Шведские ученые более 10 лет проводили исследование, выявляя зависимость между уровнем смертности и количеством сна.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Уровень риска смерти человека напрямую связан с объемом его сна, заявили шведские ученые. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на Journal of Sleep Research.

Исследователи изучали в течение 10 лет данные 38 тыс. людей различного пола и возраста и выяснили, что постоянный недостаток сна в течение целой недели сокращает жизнь: риск составляет 52 процента. В то же время человек, который в течение рабочей недели спит меньше пяти часов в день, но отсыпается на выходных, практически уравнивает шансы с категорией людей со здоровым сном (6-7 часов в день).

Напротив, категория людей, которые спят больше семи часов каждую ночь, повышает риск своей смерти на 25 процентов по сравнению с «идеальным» режимом.

Ученые отметили, что данная закономерность действует среди людей младше 65 лет, те, кто старше 65 лет, могут спать столько, сколько им потребуется. Количество сна никак не влияет на здоровье и уровень смертности данной группы людей.


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