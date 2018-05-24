Контрольно-счетная палата Елабуги выявила нарушения на общую сумму в 97 млн руб

(Елабуга, 24 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Нарушения на 97 млн руб. выявила контрольно-счетная палата Елабужского района в ходе проверок предприятий города и района. Всего в течение года сотрудники палаты провели 30 контрольных мероприятий, в ходе которых были охвачены 84 предприятия. Объем проверенных средств составляет 466 млн 245 тыс. руб. Об этом сообщили в контрольно-счетной палате.

По данным контрольно-счетной палаты, выявлены 9 фактов нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью ( 28 млн руб), также 16 нарушений бухгалтерского учета (3,2 млн руб.), 6 случаев нарушения при осуществлении муниципальных закупок (6 млн руб.), кроме того, 2 факта нецелевого использования бюджетных средств (7 млн руб.) и неэффективное использование бюджетных средств и имущества (37,5 млн руб).



По итогам проведенных контрольных мероприятий палатой внесено 14 представлений, выполненных в установленные сроки. Направлено 1 уведомление о применении бюджетных мер принуждения на сумму 7 млн руб. Устранено финансовых нарушений на общую сумму 58,7 млн рублей, в том числе возместили бюджету более 22 млн рублей.

