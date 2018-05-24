(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Татарстане во время операции «Нерест» поймали двух рыбаков-браконьеров, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани в рамках операции «Нерест» задержали жителя столицы Татарстана, который у поселка Победилово занимался незаконной добычей рыбы. У мужчины была изъята сеть и улов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На реке Меша сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Пестречинскому району пресекли незаконный вылов рыбы. Злоумышленник с помощью «экрана» занимался добычей рыбы во время нереста. У браконьера изъяли 43 рыбы разных видов и приспособления для ловли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до двух лет исправительных работы либо тюремное заключение на полгода.