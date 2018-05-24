Елабужане у открытого микрофона прочтут Чехова

(Елабуга, 24 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году Елабуга присоединится к ежегодному литературному проекту Ассоциации малых туристских городов России «Классики в российской провинции» — жители Елабуги у открытого микрофона будут читать отрывки из знаменитого «Вишневого сада» А.П. Чехова. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского музея-заповедника.

Любителей классики ждут 1 июня в литературной беседке Библиотеки Серебряного века. Акция стартует в 10 утра. В течение четырех часов в режиме нон-стоп будут декламироваться произведения классиков русской литературы, в том числе и писателей, связанных с Елабугой.

По словам организаторов, мероприятие призвано через классические произведения привлечь внимание общественности к угрозе утраты малыми городами своей исторической идентичности.

