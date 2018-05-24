В ИА «Татар-информ» расскажут о Национальной премии РТ в области боевых искусств «Золотой пояс»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 24 мая, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная III торжественной церемонии вручения Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств «Алтын билбау» — «Золотой пояс».
В мероприятии примут участие вице-президент филиала Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан Эдуард Шарафиев, руководитель исполкома Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан, председатель президиума Союза общественных деятелей Республики Татарстан Александр Даренков, президент Федерации грэпплинга Республики Татарстан, заместитель председателя Федерации панкратиона Республики Татарстан Рустем Зинатуллин, руководитель раздела «Полный контакт в средствах защиты» Татарстанского отделения Федерации всестилевого каратэ России, вице-президент Федерации комбат самообороны Республики Татарстан Иван Платцев.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
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